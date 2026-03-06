Comércio de Belém projeta alta de 80% nas vendas de decoração de Páscoa

O comércio de Belém registra um aumento na procura por itens decorativos com a proximidade da Páscoa. Faltando um mês para a data, uma loja de produtos importados localizada na rua 13 de Maio apresenta variedades de produtos que vão desde miniaturas a itens de luxo, impulsionando a expectativa de faturamento do setor. De acordo com os lojistas, a data é considerada a segunda melhor para as vendas anuais, ficando atrás apenas do Natal, impulsionada pela busca de consumidores finais e profissionais que trabalham com a criação de cenários para vendas digitais.

A movimentação nas lojas físicas costuma intensificar às sextas e sábados. Segundo os vendedores, o período representa uma renovação para o varejo logo no início do ano. "A Páscoa é a primeira grande data onde as vendas aumentam. Basicamente, nossas vendas crescem em 80% com esse período, quando homenageamos a renovação e compartilhamos momentos com a família. Depois do Natal, é a nossa melhor venda durante o ano", afirma a vendedora Elizângela Rosário.

Elizângela Rosário, vendedora (Ivan Duarte / O Liberal)

A variedade de produtos inclui resinas para ornamentação de salas, pelúcias para crianças e itens para montagem de arranjos florais e guirlandas de porta.

"Nós temos produtos a partir de R$ 4,99 para decoração ou brindes, até itens mais elevados que chegam a R$ 300 ou R$ 400. Temos os ovinhos coloridos de isopor, coelhinhos e muitas embalagens que os clientes procuram bastante para montar as próprias cestas", detalha a vendedora.

Consumidores buscam produtos para presentear e criar cenários de vendas

Além do consumidor que busca decorar a própria casa, a data mobiliza empreendedores que utilizam a estética da Páscoa para alavancar vendas em redes sociais. A confeiteira Francineide Guimarães, que trabalha com doces artesanais, percorre as lojas em busca de elementos para compor o cenário de divulgação de seus produtos.

Francineide Guimarães, confeiteira (Ivan Duarte / O Liberal)

"Eu vim procurar elementos para fazer o meu cenário de Páscoa e expor meu produto no Instagram. Achei a variedade maravilhosa e os preços estão ótimos para o que eu vim buscar, permitindo agregar valor às delícias que produzo", explica a doceira.

No setor corporativo, a data também é utilizada para promover dinâmicas de integração e humanização em ambientes de trabalho. A psicóloga Rosana Miranda explica que realiza pesquisas de preço anualmente para atender eventos organizacionais.

Rosana Miranda, psicóloga (Ivan Duarte / O Liberal)

"A gente procura produtos para agregar ao ambiente organizacional e fazer momentos de confraternização. A impressão é de que os preços estão um pouquinho mais elevados, mas nada que fugiu ao do ano passado", relata Rosana.