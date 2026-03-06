Capa Jornal Amazônia
Indústria de transformação tem maior expansão desde junho de 2024

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estadão Conteúdo

A indústria de transformação brasileira registrou alta de 2,1% em janeiro ante dezembro. Já as indústrias extrativas cresceram 1,2%. Na média global, a produção industrial teve elevação de 1,8% em janeiro ante dezembro.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o instituto, a indústria de transformação registrou em janeiro ante dezembro a maior taxa desde junho de 2024, quando tinha avançado 4,9%.

"A transformação vinha de uma perda acumulada de -2,9% de setembro a dezembro de 2025. A transformação não elimina essa perda acumulada", reforçou André Macedo, gerente do IBGE.

Na comparação com janeiro de 2025, a produção da indústria de transformação encolheu 1,9% em janeiro de 2026, enquanto as extrativas aumentaram 11,9%. Na média global, a indústria cresceu 0,2% no período.

Em janeiro, a indústria de transformação operava 17,1% aquém do pico alcançado em maio de 2011. Já as indústrias extrativas estavam 10,1% abaixo de ápice alcançado em abril de 2015.

Na média global, a indústria brasileira operava em dezembro 15,3% aquém do pico alcançado em maio de 2011.

Quanto ao patamar de fevereiro de 2020, no pré-pandemia, a indústria de transformação operava no mesmo nível (0,0%), e as indústrias extrativas funcionavam 14,3% além. Na média da indústria, a produção estava 1,8% acima do nível pré-pandemia.

Palavras-chave

IBGE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

JANEIRO

atividades
Economia
