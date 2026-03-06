Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará tem oito imóveis em campanha do BB que oferece compra com até 70% de desconto

Campanha nacional do o Banco do Brasil reúne 162 unidades para compra por leilão ou proposta direta

Da Redação
fonte

Banco do Brasil (BB) (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Oito imóveis localizados no Pará estão entre as 162 unidades colocadas à venda pelo Banco do Brasil em uma campanha nacional que promete descontos de até 70% sobre o valor de mercado. As propriedades incluem opções residenciais e comerciais e podem ser adquiridas por meio de leilão ou venda direta.

A iniciativa, chamada “Aceita BB?”, reúne imóveis urbanos distribuídos em diferentes estados do país e busca atrair tanto interessados em adquirir moradia quanto investidores em busca de oportunidades no mercado imobiliário. Os bens são ofertados com condições especiais e podem ser negociados diretamente por meio de uma plataforma digital do banco.

Neste primeiro lote, a maior concentração de imóveis está em Goiás, com 90 unidades. Também há ofertas no Piauí (16), Maranhão (15), Paraíba (9), Rio Grande do Norte (8), Sergipe (8) e Pará, que conta com oito propriedades disponíveis.

De acordo com o banco, os imóveis são anunciados sem valor mínimo previamente divulgado, o que permite que interessados encaminhem propostas diretamente no portal da campanha. Caso a oferta seja aprovada pela instituição financeira, o imóvel pode ser adquirido pelo comprador.

“A campanha está alinhada à estratégia e ao compromisso do Banco do Brasil com a geração de valor, a sustentabilidade financeira e o desenvolvimento socioeconômico. A iniciativa contribui para o incremento de resultado do BB, impacta positivamente os modelos de perda esperada, desmobiliza nossos ativos e reforça o capital do Banco, ao oferecer ao mercado uma experiência digital estruturada, em uma jornada de compra segura, voltada tanto à aquisição de imóveis para moradia quanto a oportunidades de investimento”, afirma Carlos Eduardo Guedes Pinto, diretor de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

A campanha segue até o dia 12 de junho, e novos imóveis podem ser incluídos ao longo do período. Informações sobre localização, características das unidades e envio de propostas podem ser consultadas no portal Seu Imóvel BB, mantido pela instituição financeira.

