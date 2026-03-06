Reforma Tributária: Seminário analisa transição e impactos em Belém

Um seminário sobre a Reforma Tributária, focado na análise técnica da transição a partir de janeiro de 2026 e seus desdobramentos, será realizado de 9 a 11 de março no auditório do Centro Universitário Fibra, em Belém (PA). O evento tem como objetivo ampliar a compreensão sobre o novo modelo de tributação do consumo e fomentar o diálogo entre poder público, iniciativa privada e academia.

A programação do seminário abordará temas centrais do novo sistema fiscal, que incluem: Pacto federativo; Distribuição de receitas; Mecanismos de compensação regional; Segurança jurídica; e Impactos econômicos na indústria, comércio, serviços e agropecuária.

Serão discutidos ainda os desafios operacionais e tecnológicos para a adaptação das administrações públicas e das empresas. A transição é considerada um dos momentos mais complexos da implementação da Reforma Tributária.

O evento contará com a participação de gestores que atuaram diretamente na construção da Reforma. Entre eles, o José Barroso Tostes, ex-secretário da Receita Federal, e Renê Oliveira Júnior, atual titular da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA Pará).

Marcos Matos, secretário de Finanças de Belém, também integra o painel de participantes. A presença desses nomes reforça o caráter estratégico do seminário para atualização e troca de informações sobre o cenário tributário nacional.

As vagas para o I Seminário de Reforma Tributária são limitadas. Interessados podem realizar suas inscrições por meio do site fibrapara.net/eventos. Mais informações podem ser obtidas no número (91) 3266-3110.