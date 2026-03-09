Belém recebe encontro sobre inovação, bioeconomia e futuro da indústria na Amazônia

Belém recebe, nos dias 11 e 12 de março, a etapa Norte da Jornada Nacional de Inovação da Indústria, encontro que reúne lideranças empresariais, especialistas e instituições de fomento para discutir estratégias de inovação e competitividade industrial na região amazônica.

O evento será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e integra uma mobilização nacional promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A programação conta ainda com a correalização das federações das indústrias dos estados da região Norte.

Um dos momentos centrais do encontro ocorre no dia 11, às 14h, com a apresentação de um diagnóstico inédito sobre o potencial de inovação da região Norte. O estudo mapeia oportunidades e desafios em áreas estratégicas, como bioeconomia, transição energética, tecnologias digitais, economia circular e industrialização de produtos da sociobiodiversidade.

Durante a programação, empresas da região também irão apresentar casos práticos de inovação. Representantes de instituições de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), devem detalhar linhas de financiamento e apoio tecnológico disponíveis para o setor industrial.

A Jornada Nacional de Inovação da Indústria percorre todas as regiões do país com o objetivo de mapear oportunidades, identificar gargalos e contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da inovação industrial. As contribuições coletadas em cada etapa regional irão subsidiar uma agenda nacional que será consolidada no Congresso de Inovação da Indústria.

Entre os pontos destacados no diagnóstico está o reconhecimento da região Norte como uma fronteira estratégica para o desenvolvimento da bioeconomia e da conectividade sustentável. O estudo aponta o potencial da região para liderar iniciativas globais relacionadas ao uso de ativos da floresta, minerais estratégicos e soluções voltadas à descarbonização da economia.

Serviço

Encontro Regional Norte – Jornada Nacional de Inovação da Indústria

Data: 11 de março, às 14h

Local: Sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará – Tv. Quintino Bocaiúva, 1588, Belém.