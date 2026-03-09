Capa Jornal Amazônia
Com salários de até R$ 37 mil, Brasil tem 14 concursos fiscais abertos e previstos com mil vagas

Oportunidades são para diferentes estados e municípios, com vagas para auditores fiscais, analistas e agentes tributários; destaque para Belém, que pode oferecer 20 vagas imediatas

Jéssica Nascimento
fonte

Os salários chegam a R$ 37.550,49, dependendo do cargo e do estado, atraindo candidatos de todo o país. (Foto: Divulgação)

O Brasil vive um momento de oportunidades para quem busca carreira no serviço público na área fiscal. Atualmente, 14 concursos estão abertos ou previstos, somando 1.043 vagas totais - imediatas e para cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 37.550,49, dependendo do cargo e do estado, atraindo candidatos de todo o país. Entre os concursos municipais, o de Belém se destaca por abrir 20 vagas imediatas para Auditor Fiscal da Receita Municipal, com remuneração de R$ 5.513,14.

Concursos estaduais abertos e previstos

No cenário estadual, Goiás chama atenção com inscrições abertas até 12 de março para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. O concurso, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece 50 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salário de R$ 32.163,30, e a prova está marcada para 17 de maio. 

Outros estados também movimentam o setor fiscal: o Ceará terá 100 vagas imediatas e 200 para cadastro de reserva, com salário de R$ 13.779,05, sob organização da FCC; o Tocantins autorizou concurso para Auditor Fiscal, com remuneração de R$ 23.874,34; o Rio Grande do Sul iniciou o planejamento de concurso para Auditor Fiscal e Analista Tributário, com salários de até R$ 37.550,49.

Alagoas anunciou 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva, com salários entre R$ 8.638,75 e R$ 9.899,81; o Distrito Federal definiu a banca Cebraspe para 115 vagas imediatas e 150 para cadastro de reserva, com salário de R$ 23.597,07; e a Bahia anunciou 200 vagas para Auditor Fiscal e Agente de Tributos, com salários que variam de R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39.

Concursos municipais em destaque

Diversos municípios também oferecem oportunidades atraentes. Em São Luís (MA), o concurso para Auditor Fiscal de Tributos está autorizado, com salário de R$ 21.255,88. Manaus (AM) abriu 10 vagas imediatas e 60 para cadastro de reserva, com salário de R$ 24.817,05

O concurso de Belém merece atenção especial: foram autorizadas 20 vagas imediatas e 40 para cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal. O salário inicial é de R$ 5.513,14, com exigência de nível superior, tornando-se uma excelente porta de entrada para quem busca carreira no setor público municipal. 

Em Mogi Mirim (SP), há uma vaga com remuneração de R$ 6.099,06, enquanto Governador Celso Ramos (SC) oferece duas vagas imediatas e cadastro de reserva, com salário de R$ 6.500,00. Niterói (RJ) prevê vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de até R$ 30.468,68, e Porto Velho (RO) disponibiliza 10 vagas imediatas e 10 previstas, com salário de R$ 32.301,27.

Além dos concursos já citados, outros processos seletivos municipais e estaduais também avançam nas etapas preparatórias. Em Niterói (RJ), além do cargo de Auditor Fiscal, há oportunidades para Fiscal de Posturas e Agente Fazendário, com exigência de níveis médio e superior e salários de até R$ 30.468,68. Porto Velho (RO) já definiu a banca Cebraspe para seu concurso de Auditor do Tesouro Municipal, que oferecerá 10 vagas imediatas e 10 previstas, com remuneração de R$ 32.301,27.

Concursos abertos 

Sefaz GO (Secretaria da Fazenda de Goiás)

  • Inscrições até 12 de março
  • Data da prova: 17 de maio
  • Banca: FCC (Fundação Carlos Chagas)
  • Cargos: Auditor Fiscal da Receita Estadual
  • Vagas: 50 + 25 CR
  • Salário: R$ 32.163,30

Concurso fiscal de Mogi Mirim (SP)

  • Inscrições até 26 de março
  • Data da prova: 26 de abril
  • Banca: IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal)
  • Cargos: Auditor Fiscal de Rendas
  • Vagas: 1
  • Salário: R$ 6.099,06

Concurso fiscal de Governador Celso Ramos (SC0

  • Inscrições até 26 de março
  • Data da prova: 31 de maio
  • Banca: FURB (Fundação Universidade Regional de Blumenau)
  • Vagas: 2 + CR
  • Salário: R$ 6.500,00

Concursos estaduais previstos 

Sefaz CE (Secretaria da Fazenda do Ceará)

  • Status: banca definida (FCC)
  • Cargos: Auditor Fiscal
  • Vagas: 100 + 200 CR
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 13.779,05

Sefaz TO (Secretaria da Fazendo do Tocantins) 

  • Status: autorizado
  • Cargos: Auditor Fiscal 
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 23.874,34

Sefaz RS (Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul)

  • Status: planejamento iniciado
  • Cargos: Auditor Fiscal e Analista Tributário
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 16.942,33 e R$ 37.550,49

Sefaz AL (Secretaria da Fazenda de Alagoas)

  • Status: anunciado
  • Cargos: Auditor Fiscal 
  • Vagas: 25 + 25 CR
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 8.638,75 e R$ 9.899,81

Sefaz DF (Secretaria da Fazenda do Distrito Federal)

  • Status: banca definida (Cebraspe - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos)
  • Cargos: Auditor Fiscal 
  • Vagas: 115 + 150 CR
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 23.597,07

Sefaz BA (Secretaria da Fazenda da Bahia)

  • Status: anunciado
  • Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos
  • Vagas: 200
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39 (bruto)

Concursos municipais previstos

Concurso fiscal de São Luís (MA)

  • Status: autorizado/comissão formada
  • Cargos: Auditor Fiscal de Tributos
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 21.255,88

Concurso Fiscal de Manaus

  • Status: comissão formada
  • Cargo: Auditor Fiscal
  • Vagas: 10 + 60 CR
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 24.817,05

Concurso fiscal de Niterói

  • Status: previsto
  • Cargo: Auditor Fiscal, Fiscal de Posturas e Agente Fazendário
  • Formação: nível médio e superior
  • Salário: até R$ 30.468,68

Concurso fiscal de Porto Velho

  • Status: banca definida (Cebraspe)
  • Cargo: Auditor do Tesouro Municipal
  • Vagas: 10+ 10 previstas
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 32.301,27

Concurso Fiscal de Belém 

  • Status: autorizado
  • Cargos: Auditor Fiscal da Receita Municipal
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 20 + 40 CR
  • Salário: R$ 5.513,14

 



 

 

Palavras-chave

concursos fiscais

concursos fiscais 2026
Concurso e Emprego
