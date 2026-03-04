Capa Jornal Amazônia
Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

Na capital federal, o governador Helder Barbalho ressaltou o papel da AGU na construção de soluções institucionais entre os órgãos envolvidos nas discussões (Marco Santos / Agência Pará)

A articulação para garantir a regularização fundiária de terras produtivas no Pará avançou nesta quarta-feira (4), em Brasília, durante reunião entre o governo estadual e a Advocacia-Geral da União (AGU). A medida visa beneficiar cerca de 8 mil famílias — aproximadamente 40 mil pessoas — em regiões como o Xingu e a bacia do rio Xingu, assegurando títulos de terra e acesso a direitos fundamentais. O encontro contou com a presença de representantes do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), deputados estaduais e membros da AGU. O foco do debate foi a situação de áreas sensíveis, como a Gleba Maguari e os territórios de Cachoeira Seca e Ituna-Itatá.

O projeto busca mediar impasses em locais que enfrentam ambientes de conflito, tentando harmonizar a produção agrícola com a preservação ambiental e a existência de terras indígenas. A proposta envolve a atuação conjunta com órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

"Estamos buscando a mediação da AGU para dar uma solução que garanta o direito à propriedade àqueles que ali estão, ao tempo em que se concilia áreas de preservação ambiental e áreas indígenas", destacou o governador Helder Barbalho.

image O advogado-geral da União, Jorge Messias, reforçou o compromisso em colaborar na busca de soluções técnicas e conciliatórias para as questões fundiárias do Pará (Marco Santos / Agência Pará)

Segurança jurídica para produtores rurais

A AGU pretende construir soluções técnicas em curto prazo para assegurar o direito à propriedade e a função social da terra. O objetivo das autoridades é promover a estabilidade social e permitir que as comunidades locais possam trabalhar com regularidade ambiental e segurança jurídica.

"Quero reforçar o nosso compromisso de construir, pacificamente, soluções para uma questão tão importante, que é o direito à terra", afirmou o advogado-geral da União, Jorge Messias.

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

economia

CCJ da Câmara aprova pedido de audiências com Haddad e Luiz Marinho sobre escala 6x1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu o mês de março para a CCJ concluir a análise de admissibilidade constitucional da matéria.

04.03.26 17h09

política

STF: André Mendonça autoriza PF a transferir Vorcaro e Zettel para prisão estadual

A decisão de Mendonça, relator do caso, atende a um pedido da própria PF

04.03.26 15h48

BNDES e Instituto Aegea anunciam R$ 40 milhões para levar saneamento a 320 escolas do Marajó

Projeto vai atender unidades de 16 municípios do arquipélago com água potável, esgotamento sanitário e coleta de resíduos

04.03.26 15h08

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

Desperdício

Açaí acaba no lixo por preço alto e problemas na qualidade em Belém

Representante explica situação e apela por preço acessível para batedores artesanais de açaí

25.02.26 19h58

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

