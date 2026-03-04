Capa Jornal Amazônia
CCJ da Câmara aprova pedido de audiências com Haddad e Luiz Marinho sobre escala 6x1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu o mês de março para a CCJ concluir a análise de admissibilidade constitucional da matéria.

Estadão Conteúdo
fonte

Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, 4, um requerimento de audiências públicas com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, sobre a proposta que dá fim à escala 6x1. Ainda não há data marcada.

Haddad e Marinho serão convidados às audiências, ou seja, não se trata de uma convocação.

No mesmo requerimento, há o pedido de audiências públicas com centrais sindicais e representantes das confederações nacionais do Comércio (CNC), da Indústria (CNI), da Agropecuária (CNA) e dos Transportes (CNT).

A PEC da escala 6x1 está sob a relatoria do deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) no colegiado.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deu o mês de março para a CCJ concluir a análise de admissibilidade constitucional da matéria.

Na sequência, uma comissão especial deve analisar o mérito da proposta. A expectativa é de que o texto seja levado ao plenário em maio.

