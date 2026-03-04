STF: André Mendonça autoriza PF a transferir Vorcaro e Zettel para prisão estadual

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a Polícia Federal a transferir o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o cunhado dele, Fabiano Zettel, a penitenciárias estaduais. Eles foram presos preventivamente na manhã desta quarta-feira, 4, na terceira fase da operação Compliance Zero.

A decisão de Mendonça, relator do caso, atende a um pedido da própria PF. A corporação argumentou que as superintendências regionais, para onde eles foram encaminhados, são destinadas à custódia "transitória e de curtíssima duração", voltadas apenas para a formalização de "atos cartoriais" - identificação e registro, por exemplo.

"A permanência prolongada dos custodiados em unidades da Polícia Federal, além de desviar efetivo para guarda e vigilância, pode comprometer a atividade-fim de polícia judiciária e elevar riscos de segurança, especialmente em unidades com grande circulação de público", afirmou o ministro, na sua decisão.

Vorcaro e Zettel foram presos junto a outros dois associados, Marilson Silva e Luiz Phillipi Mourão, por suspeita de fazer parte de um grupo que acessou indevidamente sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Interpol. O grupo teria corrompido dois servidores do Banco Central, que foram alvos de medida cautelar.