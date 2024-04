Prefeituras do Pará recebem premiação por incentivar pequenos negócios

Às 18h desta sexta-feira (26) será realizada no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, a cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora aos municípios vencedores da etapa estadual e classificados à disputa nacional. A realização é do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae).

A premiação, que chega à 12ª edição, reconhece e destaca o trabalho desenvolvido pelas gestões municipais para fortalecer o empreendedorismo e promover um ambiente favorável aos pequenos negócios.

“Tivemos uma adesão muito boa aqui no estado, recebendo a inscrição de 96 projetos para concorrer à premiação deste ano. Temos certeza de que todos esses projetos já contribuíram bastante com o crescimento social, econômico e ambiental de seus municípios. E é justamente isso que nos deixa satisfeitos independentemente do resultado da premiação, pois esse é o propósito da iniciativa”, afirma o gerente da Unidade de Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas do Sebrae/PA, Bruno Bilby.

Categorias estadual e nacional

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é dividido em 10 categorias e duas etapas: a estadual e a nacional. Na primeira concorrem as prefeituras do mesmo estado e os vencedores receberão troféus e o direito de seguir na disputa. As boas práticas que vencerem no estado seguem para a etapa nacional. A previsão é de que a premiação nacional ocorra em julho de 2024.



Para definir os vencedores estaduais, os projetos inscritos foram avaliados por uma banca julgadora, composta por profissionais de 24 instituições públicas e privadas, de variados segmentos, de acordo com os critérios especificados no regulamento da premiação. O processo de avaliação incluiu etapas de habilitação, pré-seleção estadual e visita técnica ao município.

Diretor-superintendente do Sebrae Pará, Rubens Magno destaca a importância das prefeituras para o desenvolvimento dos pequenos negócios nos municípios paraenses. “A gestão municipal exerce papel determinante no fomento aos pequenos negócios nos municípios, e esse reconhecimento é muito importante para a criação de um ambiente favorável para o crescimento do empreendedorismo”.

No Pará, a premiação tem alguns diferenciais em relação à etapa nacional. Um deles é a adição de três categorias: Controle Interno Municipal em Favor dos Pequenos Negócios, Gestor Indutor do Uso de Agricultura Familiar para uma Alimentação Escolar Saudável e Preparação do Ambiente de Negócios para COP 30, também inéditas.

Outro diferencial são os destaques regionais, em que são reconhecidos projetos de cada uma das 13 regionais do Sebrae no Pará. Desde que o prêmio foi instituído, 377 prefeituras paraenses já participaram do PSPE, com seis projetos vencedores na etapa nacional.

Novidades da edição

Em 2024, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora mudou de nome, substituindo a palavra “prefeito” por “prefeitura”, para dar protagonismo às ações municipais de políticas públicas que fortalecem o empreendedorismo. Esta edição 2024 também incluiu novas categorias em nível nacional: Turismo e Identidade Territorial, Inclusão Produtiva, Empreendedorismo Rural e Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Veja as Categorias nacionais:

* Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo.

* Sala do Empreendedor.

* Compras Governamentais.

* Empreendedorismo na Escola.

* Inclusão Produtiva.

* Turismo & Identidade Territorial.

* Sustentabilidade e Meio Ambiente.

* Empreendedorismo Rural.

* Cidade Empreendedora.

* Governança Territorial.