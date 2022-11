Copa do Mundo 2022: veja oito jogadores com nomes engraçados que disputaram uma Copa

Nomes estranhos ou, no mínimo, inusitados na língua portuguesa já são comuns no futebol. No entanto, na Copa do Mundo, torneio que reúne seleções de todos os continentes do planeta, esses nomes parecem se multiplicar. Muitos deles, inclusive, ficam marcados no imaginário do torcedor brasileiro.

Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal separou oito nomes "inusitados" de jogadores que disputaram o Mundial da Fifa. Eles são diferentes tanto pela forma em que são falados, como pela grafia. Veja:

Andrés Guardado

Para os brasileiros, guardado vem do verbo guardar. Mas, no México, e no idioma espanhol, Guardado também pode ser um sobrenome. Esse é o caso de Andrés, que chegou como volante pela seleção mexicana. O jogador, que hoje tem 36 anos, já jogou as copas de 2006, 2010, 2014 e 2018.

José Porras

Um "clássico" dos nomes diferentes, Porras foi goleiro titular da Costa Rica na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. O nome, em português, significa um palavrão que deve ser evitado.

Luís Boa Morte

Se para nós brasileiros, a morte é algo negativo, em Portugal ela pode ser um sobrenome. O nome completo do lateral-esquerdo é Luís Boa Morte Pereira e ele jogou a Copa de 2006 pela seleção de Portugal.

Tranquillo Barnetta

Uma pessoa tranquila é aquela pessoa que é calma. No caso do Barnetta, Tranquillo é o nome dele mesmo. O meia suiço disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Sadio Mané

O senegalês que faz sucesso no futebol internacional, mas aqui no Brasil, Mané é um apelido pejorativo ou amigável. O atacante disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Fernando Redondo

Na Argentina, o sobrenome Redondo é bem comum e há até políticos com essa assinatura. Dentro de campo, Fernando Redondo foi um volante muito técnico que passou por clubes como Real Madrid e Milan, da Espanha e da Itália. Na Copa do Mundo, no entanto, o jogador não teve sorte e foi eliminado na fase de grupos do Mundial de 2002.

Hedwiges Maduro

Outro nome com sobrenome engraçado. No entanto, ao contrário de Redondo, Maduro não fez tanto sucesso. Disputou a Copa de 2006 pela Holanda, mas como reserva.

Jakub Blaszczykowski

O nome não é engraçado, mas é quase que impronunciável na língua portuguesa. Apesar disso, Jakub é um meia atacante polonês que passou pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e disputou a Copa de 2018, na Rússia.