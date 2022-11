Copa do Mundo 2022: veja a lista de convocados da seleção da Argentina

A seleção da Argentina divulgou nesta sexta-feira (11) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2022. O técnico Lionel Scaloni (44) não surpreendeu muito, mas levou jogadores que não eram tão esperados. Fora o goleiro Franco Armani, de 36 anos, do River Plate, todos os jogadores atuam na Europa.

Lista de convocados da seleção da Argentina

Goleiros:

Emiliano Martínez (Aston Villa);

Franco Armani (River Plate);

Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético Madrid);

Gonzalo Montiel (Sevilla);

Cristian Romero (Tottenham);

Germán Pezzella (Betis);

Nicolás Otamendi (Benfica);

Lisandro Martínez (Manchester United);

Marcos Acuña (Sevilla);

Nicolás Tagliafico (Lyon);

Juan Foyth (Villarreal).

Meio-campistas:

Rodrigo De Paul (Atlético Madrid);

Leandro Paredes (Juventus);

Alexis Mac Allister (Brighton);

Guido Rodríguez (Betis);

Alejandro Gómez (Sevilla);

Enzo Fernández (Benfica);

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Atacantes:

Lionel Messi (PSG);

Lautaro Martínez (Inter de Milão);

Ángel Di María (Juventus);

Julián Álvarez (Manchester City);

Paulo Dybala (Roma);

Nicolás González (Fiorentina);

Joaquín Correa (Inter de Milão).

Como joga a Argentina

O meio-campista Lo Celso, que vinha sendo utilizado como titular pelo técnico argentino, ficou de fora da competição após lesionar um músculo da perna direita. Nos oito jogos que a seleção jogou em 2022, o meio-campo do Villarreal entrou como titular em 4, sendo utilizado pelo meio e também como ponta.

A seleção argentina tem um grupo ligeiramente complicado, pois vai enfrentar as seleções da Polônia e México, além da Arábia Saudita. Os argentinos estreiam pelo grupo C no dia 22 de novembro, às 7h, contra a seleção do Oriente Médio.

A seleção ainda jogará uma partida antes da Copa do Mundo. Eles irão enfrentar os Emirados Árabes Unidos, na próxima quarta-feira (16), no estádio Mohamed Bin Zayed, localizado em Abu Dhabi.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)