Com três brasileiros, seleção de Portugal é convocada para a Copa do Mundo 2022

O técnico Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira (10) a lista de convocados da seleção de Portugal para a Copa do Mundo 2022. Sem muitas surpresas, o treinador chamou a mesma base que vem sendo utilizada nos últimos anos, com Cristiano Ronaldo confirmado para seu quinto Mundial.

VEJA MAIS

A lista ainda contou com três brasileiros naturalizados portugueses. O zagueiro Pepe e os meias Otávio e Matheus Nunes integram a seleção Lusa. Portugal estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, no Estádio 974, contra Gana.

Polêmicas

O meio de campo tem os maiores questionamentos. Foram descartados nomes como João Moutinho e Renato Sanches, revelação da Eurocopa de 2016 vencida por Portugal.

Além disso, a inclusão de António Silva foi uma das surpresas da lista. O zagueiro de 19 anos do Benfica foi recompensado pela boa temporada que faz e recebeu sua primeira convocação logo para uma Copa do Mundo.

Lista completa

GOLEIROS

Diogo Costa (Porto)

José Sá (Wolverhampton)

Rui Patrício (Roma)

DEFENSORES

Diogo Dalot (Manchester United)

João Cancelo (Manchester City)

António Silva (Benfica)

Danilo Pereira (Paris Saint-Germain)

Pepe (Porto)

Rúben Dias (Manchester City)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

MEIO-CAMPISTAS

João Palhinha (Fulham)

Rúben Neves (Wolverhampton)

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

João Mário (Benfica)

Matheus Nunes (Wolverhampton)

Otávio (Porto)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

William Carvalho (Betis)

ATACANTES