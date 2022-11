Copa do Mundo 2022: Alemanha divulga lista de convocados com poucos jogadores veteranos; veja

A Federação Alemã de Futebol divulgou a lista dos 26 atletas convocados para a Copa do Mundo. Dispostos a conquistar o pentacampeonato, os alemães vão ao Qatar contando com o apoio de uma geração nova e poucos jogadores experientes, para tentar o feito que apenas o Brasil possui.

De regra, a lista conta com jogadores dos maiores clubes do país, como Bayern de Munique e Borússia Dortmund, mas também traz uma novidade: a presença de Niclas Fullkrüg, vice-artilheiro da Bundesliga, pelo Werder Bremen. Fora ele, alguns poucos remanescentes da última conquista mundial Alemã, em 2014, no Brasil.

SAIBA MAIS



Seguem com a seleção o goleiro Manuel Neuer, Thomas Muller e Mario Gotze, autor do gol contra a Argentina que deu o título em pleno Maracanã. Os alemães fazem parte do grupo E, ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica. A estreia acontece no próximo dia 23, contra os japoneses.

Lista de convocados:

- Goleiros: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen e Kevin Trapp

- Defensores: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck e Niklas Süle

- Meias: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich e Jamal Musiala

- Atacantes: Karim-David Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Kai Havertz, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller e Leroy Sané