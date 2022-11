Copa do Mundo 2022: mesmo lesionado, Sadio Mané deve ser convocado por Senegal

Após sair mancando da partida entre Bayern de Munique e Werder Bremen na última terça-feira (8), o atacante Sadio Mané virou dúvida para a Copa do Mundo do Qatar. No entanto, parece que o jogador estará na lista final da Seleção de Senegal para o mundial. Uma fonte da Federação Senegalesa de Futebol afirmouà agência de notícias AFP que o atleta estará será convocado.

“Uma coisa é certa, Sadio Mané estará na lista”, afirmou a fonte da Federação Senegalesa de Futebol. A convocação de Senegal será divulgada na próxima sexta-feira (11), pelo técnico Aliou Cissé.

Mané foi diagnosticado com uma lesão na fíbula direita após a vitória do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen, na última terça-feira (8).

Sadio ficou em segundo lugar no prêmio Bola de Ouro deste ano, perdeu para Benzema, do Real Madrid. O jogador é um dos principais ídolos da Seleção senegalesa e é o destaque da equipe. O atacante marcou o gol decisivo no playoff da Copa do Mundo contra o Egito, em março.

O atacante está em tratamento e sendo avaliado pelo médico de Senegal, Manuel Afonso. A comissão técnica espera que Mané esteja recuperado para jogar já na abertura da Copa, no dia 21 de novembro, contra a Holanda.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)