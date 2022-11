Copa do Mundo 2022: apresentador Galvão Bueno testa positivo para covid-19 e é internado; vídeo

O narrador de futebol da TV Globo, Galvão Bueno, atestou positivo para a covid-19 e está mantido em internação. A medida visa acelerar a recuperação do narrador antes do embarque para a cobertura dos jogos pela Copa do Mundo 2022. A programação inicia daqui a 8 dias, domingo, 20 de novembro, no Qatar.

Galvão tem 72 anos. Está em observação e segue monitorado, com sintomas leves, no hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). A expectativa é que o apresentador esteja recuperado para acompanhar a estreia do Brasil, contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

Pelas redes sociais, o narrador tranquilizou o público. Veja!

A notícia sobre a confirmação da covid-19 pegou fã e amigos de surpresa.