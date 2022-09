Desafeto de Galvão Bueno critica contratação de Jojo Toddynho pela Globo

O jornalista Renato Maurício Prado, desafeto do narrador Galvão Bueno, deu uma opinião polêmica sobre a contratação de Jojo Toddynho como comentarista do Grupo Globo na Copa do Mundo. Nas redes sociais, ele comentou de forma sarcástica uma declaração de Jojo sobre futebol.

A recém-contratada da Globo relatou que vários colegas da TV Globo ofereceram ajuda para o conhecer melhor as seleções. Em uma entrevista ao Gshow, ela disse: “Porque, para mim, tudo é pênalti. Caiu, ‘é pênalti’, fez um gol errado, ‘é pênalti”.

Renato Maurício Prado compartilhou o trecho da entrevista e expôs sua opinião de forma curta e grossa: “Comentarista da TV Globo na Copa…”. Nos comentários, perfis defenderam o estudo para a formação de um comentarista de futebol.

Briga com Galvão

Em 2012, Galvão Bueno e Renato Maurício Prado discutiram ao vivo no SporTV, dentro do programa Bem, Amigos!. Logo depois, o jornalista deixou o canal de esportes da Globo. Ele migrou para o Fox Sports e saiu em 2016.

O principal narrador da Globo anunciou a sua saída das transmissões da Globo depois da Copa do Mundo deste ano. O canal da família Marinho preparou homenagens ao funcionário a partir de novembro.