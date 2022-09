Copa do Mundo 2022: Folga é obrigatória nos dias de jogo da seleção brasileira?

Com a divulgação dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, os torcedores começam as preparações para a exibição da competição, que ocorrerá em menos de dois meses, com estreia no dia 20 de novembro. Com os três jogos do Brasil ocorrendo em dias da semana, pela tarde, resta a dúvida: Vai ter “folga” nos dias que a seleção joga?

Com a expectativa para a Copa no Qatar, muitos brasileiros querem saber se o dia de jogo do Brasil dá direito a folga. Apesar de ser considerado o maior evento esportivo do planeta, os dias de jogo da seleção brasileira não são considerados feriados e nem dão direito a folga. Com isso, a legislação trabalhista não obriga os empregadores a liberarem seus funcionários.

Entrevistado pelo jornal O Povo, o advogado Plinyo Paccioly explicou que a decisão de liberação ou não, é pessoal: “Para que haja uma dispensa parcial ou total nos dias de jogos, é facultada ao empregador essa autonomia”. Acordos entre patrão e funcionário podem ser realizados para os dias em que a seleção brasileira for jogar.

Acordo entre empresa e funcionário pode ser a solução

“Na prática, há sim empresas que fazem acordo coletivo com seus colaboradores, para que encontrem uma maneira de compensar as horas destinadas a assistir a Copa. Logo, pensando no melhor ambiente para o trabalhador, sem trazer danos futuros a empresa”, explicou o advogado.

A falta sem justificativa pode gerar consequências negativas para o trabalhador, seja com desconto de salários ou até mesmo a demissão. Portanto, vale a pena conferir qual a decisão que será tomada por seu empregador e encontrar um consenso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)