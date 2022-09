Seleção Brasileira fará uso de anel inteligente para monitorar sono durante a Copa do Mundo; entenda

Com o avanço da tecnologia, a estratégia das equipes e seleções está cada vez mais interligada com o bom uso dos recursos naturais, tal como o sono. Hoje, pulseiras e relógios fazem esse acompanhamento. No caso da Seleção Brasileira, durante a Copa do Mundo será usado pela primeira vez um anel capaz de fazer a medição precisa de como os atletas estão descansando.

Conforme informado pela própria comissão técnica da Seleção, o sono é uma característica importante na recuperação dos atletas entre as partidas. Intervalo este que será mais curto durante a Copa do Qatar, já que o torneio terá 28 dias, diferente das demais, que duram em média 30 dias completos.

VEJA MAIS

O acessório tem como diferencial em relação aos demais o fato de ser pequeno e leve, provavelmente nem sentido durante o uso. Com sensores internos, ele deve monitorar dados corporais como a frequência cardíaca, temperatura corporal, entre outras informações preciosas para a evolução nos jogos.

De posse dos dados, a comissão técnica de Tite poderá orientar os treinos conforme os resultados. No entanto, os próprios atletas devem ter os dados sincronizados em seus celulares, por meio de um aplicativo.

"Eu costumo ver quanto tempo dormi em alta intensidade, o sono profundo mesmo. E você consegue ver o gráfico do sono no mês, é legal para caramba", disse Bruno Guimarães, que joga atualmente no Newcastle, da Inglaterra.

Até o momento não se sabe exatamente qual anel a Seleção Brasileira deve utilizar, mas de acordo com as imagens divulgadas, tudo leva a crer que pode ser do Oura Ring de terceira geração. O produto foi apresentado ao mercado em 2021 e ganhou até uma versão de luxo personalizada pela Gucci.

Anel personalizado para uso durante a Copa do Mundo. (Divulgação/Gucci / Canaltech) Anel personalizado para uso durante a Copa do Mundo. (Divulgação/Gucci / Canaltech)

A empresa afirma que as medições feitas pelos dedos podem ser mais precisas do que as antigas pulseiras. Afinal de contas, os dedos oferecem uma distância menor até as artérias e, portanto, o sinal recebido nos sensores estaria mais pontual. Além de identificar o tempo de sono, ele reconhece as diferentes etapas do descanso: sono leve, moderado, profundo e REM (Movimento Rápido dos Olhos, em tradução livre).

Embora seja usado por clubes e seleções, o anel pode ser comprado por qualquer pessoa, através da exportação do produto. Ele custa atualmente 299 dólares, cerca de R$ 1.545, tirando os impostos.