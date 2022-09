Após acertar últimos vencedores, vidente faz previsão de tri da Argentina na Copa do Catar

Faltam menos de dois meses para o início da Copa do Mundo do Catar, e as várias previsões do futuro campeão mundial continuam. O vidente inglês Joachim Klemen, corretor da bolsa de valores, afirmou que a Argentina será a campeã do mundo neste ano.

Segundo o inglês, que acertou os títulos de Alemanha em 2014 e França em 2018, uma 'fórmula matemática' levou a esse resultado. O corretor levou em conta a força da equipe, mais questões socioeconômicas, população e até o PIB dos países que disputarão a Copa.

Por fim, com bom-humor Klemen apontou qual será a sua desculpa, caso o resultado não seja o correto: "Desde que estou em serviços financeiros, se há uma coisa que aperfeiçoei, é como encontrar desculpas para previsões erradas. Se estou certo, é habilidade, e se estou errado, é culpa de outra pessoa", afirmou.