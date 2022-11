Copa do Mundo 2022: Neymar tem problema em voo e perde primeiro treino da seleção na Itália; veja

O principal atacante da Seleção Brasileira não estará presente no primeiro treino em preparação à Copa do Mundo do Qatar. Neymar e Marquinhos, que jogam no Partis Saint Germain, não devem chegar a tempo em Turim, onde o Brasil faz sua preparação para a estreia no próximo dia 24, contra a Sérvia.

A atividade no Centro de Treinamento da Juventus está marcada para as 16 horas desta segunda-feira (12 horário de Brasília). O voo com os atletas do PSG sofreu um atraso, necessitando haver troca de aeronave. De acordo com a assessoria da CBF, ambos devem desembarcar na Itália durante o trabalho.

Apesar da informação preliminar, não há oficialmente um motivo para o atraso na decolagem. Neymar e Marquinhos serão os únicos, entre os 26 convocados, a ficarem de fora do treino comandado pelo técnico Tite. Os dois primeiros atletas a chegaram no local foram Vini Jr. e Éder Militão.

Entre os jogadores que defendem clubes europeus, já estão concentrados Alex Sandro, Danilo, Bremer, Raphinha, Rodrygo e Daniel Alves. Os jogadores que atuam na Inglaterra chegaram no final da manhã, completando a leva de apresentações. Outro bloco de jogadores formado por Pedro, Éverton Ribeiro e Weverton chegou no último domingo (13), junto com a comissão técnica, vinda do Rio de Janeiro.

Conforme o planejado pela comissão técnica, os primeiros trabalhos com bola em Turim têm o objetivo de ajustar a condição física dos atletas. A expectativa é que um trabalho mais intenso com os 26 convocados seja feito nesta quarta-feira.