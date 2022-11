Copa do Mundo 2022: conheça o CT da Juventus, a casa da Seleção Brasileira antes da estreia; fotos

Em busca do hexa, a Seleção Brasileira fará seu primeiro período de treinos antes da estreia na Copa do Mundo, no próximo dia 24, no JTC Continassa, o Centro de Treinamentos da Juventus, em Turim, Itália. A escolha se deu pela logística facilitada, que permite aos jogadores se deslocarem para o Qatar através de vôo direto, economizando tempo e preparo físico.

Os convocados de Tite devem se apresentar no local na próxima segunda-feira (14), para o início das atividades. Lá eles permanecerão até o dia 19. O Juventus Training Center é localizado no âmbito JVillage, e foi adquirido pela Velha Senhora em 2013, mas só passou a ser utilizado na temporada de 2018/19, e possui acordo de exploração por 99 anos.

O JTC Continassa possui área total de 58.900 m², sendo 37 mil m² exclusivos para os quatro campos. Um deles possui arquibancada para 600 pessoas e é utilizado nos treinos abertos da Juventus. Os demais não possuem estrutura para torcedores, no entanto, todos eles são aprovados pela Fifa e passam por um extenso trabalho de cuidado.

Além disso, no local há escritório, sala de vídeo, academia com equipamentos modernos, sala de imprensa, piscina com tanque para hidrocinesioterapia, que visa potencializar os exercícios físicos a partir de alongamentos e relaxamentos. Toda estrutura é interligada a um hotel, que possui 135 quartos, alas de relaxamento, facilitando a transição entre treinos e descanso.

Depois da estada, a delegação da Seleção Brasileira embarca rumo ao Qatar, para dar início à jornada em busca do sexto título mundial. O Brasil faz parte do grupo G da Copa, ao lado de Suíça, Camarões e Sérvia.