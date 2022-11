Saiba como os jogadores da seleção brasileira cuidam da pele para a Copa do Mundo

Falta uma semana para a Copa do mundo da FIFA 2022, que acontece no Catar e entre os assuntos mais repercutidos na última semana na internet estão temas relacionados aos jogadores da seleção brasileira de futebol masculino, dentro e fora dos gramados. Neymar declarou que quer chegar aos jogos com uma "pele de bebê" no rosto, por isso investiu em um plano de tratamento específico para a Copa, feito pela dermatologista Juliana Neiva, que o acompanha há seis anos.

De acordo com o portal Pure People, além de Neymar, outros três jogadores passaram pro procedimentos estéticos: Daniel Alves, Alisson Becker e Everton Ribeiro. Daniel Alves, é lateral-direito na seleção e já fez cirurgia de otoplastia (para correção das orelhas). Alisson Becker chamou a atenção do público na última Copa devido a rosácea, uma doença inflamatória de pele que "atacou" devido ao nervosismo da competição e teria tratado a questão. Já Everton Ribeiro foi alvo de especulações, pois o jogador era calvo, e apareceu com o cabelo mais cheio e sem as "entradas" nas lateriais da testa.

Procedimentos e cuidados com a pele

Um dos procedimentos utilizados pelo camisa 10 da Seleção brasileira é a reposição de colágeno, e quem explica o seu uso e função é a dermatologista paraense, Suzanne Vianna, que diz que a procura pelos consultórios se estendem a outros jogadores, mas também ao público torcedor.

O colágeno é a proteína que pode ser usada para auxiliar a musculatura dos atletas, para o uso articular e também para o uso estético, destaca a médica. “A pele é formada principalmente por colágeno tipo 1, já a articulação é formada por colágeno tipo 2. O Neymar fez bioestimulador de colágeno, que são algumas substâncias que colocamos lá dentro da pele, onde vai ocorrer uma reação inflamatória localizada e controlada. Resultando na produção de colágeno no local aplicado. Dessa forma a pele produz colágeno, fica mais firme, espessa e hidratada”, avaliou.

A bioestimulação é um dos protocolos mais procurados em sua clínica, diz Suzanne. A dermatologista ressalta que a produção de colágeno começa a diminuir a partir dos 25 anos e que alguns cuidados são importantes. “Alguns hábitos de vida contribuem para acelerar esse processo, tais como exposição solar, tabagismo e treinos intensos. A bioestimulação vai agir nas áreas que ficarem flácidas e enrugadas e que perdem a elasticidade, devolvendo a vitalidade e firmeza da pele”, concluiu.

Além do tratamento em consultório, a médica ressalta que os atletas têm uma rotina completa de cuidados com a pele do corpo e rosto, utilizando sabonetes, cremes, entre os produtos, além de filtro solar.

Nathasha Anijar, proprietária de uma loja localizada no shopping do Reduto, em Belém, analisa que os jogadores por terem treinos exaustivos e as próprias partidas, merecem atenção e cuidado com a pele. "O público masculino já evoluiu bastante no autocuidado. A rotina desgastante de treinos muito intensos, promove uma aceleração no envelhecimento. Portanto é de fundamental importância ter uma rotina básica de cuidados com a pele que envolve 3 coisas bem simples: limpar, tonificar e hidratar", orienta.

Natasha destaca que o público também deseja investir no autocuidado e torcer para o Brasil, com uma pele bem cuidada. "Ensinamos a trazer o ritual de cuidados faciais mais indicado para a sua pele, pois cada pele necessita de itens específicos. No caso dos jogadores, temos desde produtos que energizam, como a linha Guaraná &Cofee, que traz limpeza associada a um alto poder energizante. Já a linha Edelweiss, ajuda a aumentar a resistência da pele promovendo maior rejuvenescimento e a linha Tea Tree que reduz a oleosidade e promove uma pele mais uniforme", finalizou.