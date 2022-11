Copa do Mundo 2022: vidente afirma que Seleção Brasileira vai fracassar no Mundial

Com a Copa do Mundo do Catar tão próxima, cada vez mais os torcedores fazem bolões para acertar quem será o campeão mundial de 2022. Mas, segundo o vidente José Alencastro, não será a Seleção Brasileira, que não vence o torneio desde 2002.

"O Brasil caiu em um grupo difícil, porém, mesmo assim, deve se classificar em primeiro lugar, sendo mais provável que a Suíça fique com a segunda vaga", disse José Alencastro, em contato com a reportagem do portal O Dia.

VEJA MAIS

José não parou por aí e afirmou que, assim como em 2018, com a França, neste ano teremos um novo bicampeão: "A seleção que será campeã será a Seleção Espanhola em uma final que deve acontecer contra França ou Bélgica. O Brasil não deve passar das quartas de final, caindo provavelmente para a Espanha", completou o médium.

Vale lembrar, o Brasil estreia no próximo dia 24, uma quinta-feira, contra a Sérvia, a partir das 16h. Acompanhe a partida pelo OLiberal.com.