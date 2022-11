Copa do Mundo 2022: torcedora da Argentina invade campo antes de amistoso contra os Emirados Árabes

Uma torcedora vestida com a camisa da Seleção da Argentina invadiu o campo pouco antes do amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (16), em Abu Dhabi. Esta é a segunda invasão que o time sofre neste período de preparação para a Copa do Mundo do Catar.

Na segunda-feira (14), dois torcedores também invadiram o treinamento da equipe, mas foram contidos pela segurança. A torcedora entrou no gramado e correu em direção ao grande destaque do time, Lionel Messi.

Antes de conseguir abraçar o argentino, a mulher foi alcançada por um segurança. Com as duas invasões sofridas pela Seleção da Argentina, a segurança local foi reforçada.

A Argentina venceu os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0, nesta quarta-feira, em Abu Dhabi. A Seleção estreia na Copa na próxima terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita.