Ídolo da Seleção Argentina, Lionel Messi confirma que a Copa de 2022 será a última da carreira

Nesta quinta-feira (6), o jogador argentino Lionel Messi informou que a Copa de 2022, que será disputada no meses de novembro e dezembro no Catar, será a última de sua carreira. Com 35 anos, o jogador do PSG (FRA) nunca conquistou o título Mundial com a camisa da Argentina.

Em entrevista ao ‘Star+’, Messi disse: ‘Sim, certamente sim (será o último Mundial)”.

O jogador é um dos maiores ídolos da Argentina e recentemente conquistou seus primeiros títulos com a camisa de seu pais, quando foi campeão da Copa América diante do Brasil, no Maracanã e da Finalíssima, quando venceu a Itália, no confronto entre os campeões da Eurocopa (UEFA) e da Copa América (CONMEBOL).

Messi disputou as Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018. Em 2014 foi vice-campeão após derrota para Alemanha, no Maracanã. O jogador afirmou que a Argentina não é maior favorita para conquistar a Copa do Mundo.

“A Argentina, por si só, sempre é candidata pela sua história, pelo que ela significa. Mais ainda pelo momento que estamos passando. Mas não somos os maiores favoritos, ao meu ver. Há outras seleções que estão melhores que nós, mas estamos logo atrás”, disse.