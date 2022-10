Copa do Mundo 2022: site vaza suposta bola que será usada na final da competição; veja

O site "Footy Headlines", especializado em equipamentos de futebol, como uniformes e chuteiras, vazou a informação de que a Adidas, empresa voltada para artigos esportivos, está preparando o lançamento da bola que será usada na final da Copa do Mundo de 2022. Segundo o site, a bola terá uma coloração diferente da Al Rihla, a bola oficial usada no decorrer das partidas, e que já tem até nome: Al Hilm, que, em português, significa "o sonho".

A bola será dourada e com detalhes em marrom e borgonha, um tom de vermelho mais escuro. Segundo o site, a previsão de lançamento oficial é para o último mês do ano, antes do dia 18 de dezembro, a tão sonhada data da final da Copa que reunirá 32 seleções. Confira como será o item:

A suposta bola que será utilizada na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto / Footy Headlines)

A Adidas é a responsável por fabricar as bolas da Copa do Mundo desde 1970, quando a competição foi realizada no México. Desde a Copa da Alemanha, em 2006, a empresa prepara bolas com versões especiais para a final. De acordo com o site que publicou a bola dourada, ainda não consta se será usada apenas na final, no Estádio Nacional de Lusail, no Catar, ou já a partir da fase de oitavas de final. Com informações do portal UOL.

