Após lançamento, bola da Copa do Mundo do Catar é vendida por cerca de R$ 1 mil

Lançada na última quarta-feira (30) pela empresa alemã Adidas, a bola oficial da Copa do Mundo do Catar já está sendo vendida nas lojas de departamento esportivo de todo o planeta. A redonda mais cobiçada pelas seleções mundiais foi apresentada oficialmente à imprensa esportiva e recebeu o nome de Al Rihla, ou "A jornada", em português.

O valor do acessório em alguns sites e lojas especializadas chega ao preço de R$ 1 mil. O design do objeto é inspirado integralmente nos costumes do Catar, o país sede, presente nas cores, identidade visual, bandeira do país, arquitetura e barcos locais. Pela 14ª vez consecutiva, a Adidas é a empresa a confeccionar a bola da Copa do Mundo.

Após o lançamento, a Al Rihla fará uma turnê por dez cidades ao redor do globo, que incluem Dubai, Tóquio, Cidade do México e Nova York, onde a marca fará o lançamento de uma série de iniciativas para melhorar o acesso e a equivalência da prática esportiva entre as comunidades locais.