'Kit torcedor' da Copa do Mundo de 2022 terá altas de até 100%; veja os valores

O torcedor que quiser fazer a sua festa particular para acompanhar a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terá que pagar mais caro. De acordo com levantamento feito pela XP, empresa de consultoria financeira, os itens mais consumidos pela torcida no Mundial tiveram alta de até 100%. Foram levados em consideração produtos como cerveja, carnes e televisores. Veja a tabela abaixo:

Tabela demonstra altas no kit torcedor (Divulgação XP)

Televisão

Se o brasileiro quiser trocar a TV antes da Copa do Mundo por um modelo maior ou melhor, deve desembolsar em média 17% mais que em 2018. Com a chegada da pandemia, o setor de televisores teve uma alta demanda, o que fez com que os preços subissem.

Churrasco em casa

E se a ideia é fazer um churrasco para acompanhar o jogo, o brasileiro vai desembolsar em média 80% a mais para comprar a carne, 18% para cerveja e 24% para o refrigerante e a água. Se você não deixa de se uniformizar para assistir aos jogos, se prepare: para adquirir uma camisa oficial da Seleção Brasileira você vai desembolsar R$ 349,99 (site oficial da Nike), superando em 40% o valor pago em 2018.

Festa em bar

Além dos torcedores caseiros, existem também aqueles que preferem acompanhar os jogos fora de casa, num bar, por exemplo. Se este é o seu caso, você vai gastar cerca de 15% a mais para comprar a cerveja e mais 20% para água e refrigerante.

Figurinhas

Se além de comemorar você quiser participar da tradição de trocar figurinhas com os amigos em busca de completar o álbum, os preços podem assustar: o álbum oficial (versão tradicional) subiu 16,5%, enquanto o pacote com cinco figurinhas dobrou de preço (variação observada também em relação à última Copa).