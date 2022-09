Brasil goleia Gana no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo do Catar

O Brasil não tomou conhecimento do adversário e goleou Gana por 3 a 0 no penúltimo amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo. Os gols da partida foram marcados por Marquinhos e Richarlison, duas vezes. O duelo foi marcado por ritmos diferentes no primeiro e segundo tempo.

Nos 45 minutos iniciais de partida, o Brasil foi amplamente superior ao adversário. A Seleção marcava os ganeses ainda na saída de bola e coneguiu criar diversas chances de gol. O primeiro deles saiu antes dos 10 minutos, com uma cabeçada de Marquinhos. Depois, Richarlison marcou dois e construiu a goleada.

No segundo tempo, o Brasil dimunuiu o ritmo de jogo. Com mais espaço, o time de Gana cresceu na partida e chegou ao gol em algumas oportunidades, todas bem defendidas por Alisson. Na segunda metade da etapa final, a Seleção voltou a crescer no duelo e teve a chance de ampliar o placar, mas acabou parando no goleiro Wallacott.

A próxima partida do Brasil nesta janela de amistosos será na próxima terça-feira (27), às 15h30, contra a Tunísia, no Stade France, em Paris. Este será o último jogo da Seleção antes da Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.