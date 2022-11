Copa do Mundo 2022: Veja outros itens proibidos pelo governo no Catar, além da bebida alcoólica

A dois dias da Copa do Mundo do Catar, o governo local anunciou, nesta sexta-feira (18), uma série de proibições, que incluem desde bebidas alcoólicas a consumo de certos tipos de carnes. Com informações do Metrópoles.

Alguns dos itens proibidos afetam diretamente algumas seleções, como a da Espanha, por exemplo, que contava com a carne de porco no cardápio principal.

“Para a Espanha, país que é conhecido por consumir muito presunto, há mais um problema. La Roja terá de prescindir de um elemento fundamental do seu plantel, peça valiosa presente em todos os Mundiais disputados pela Espanha”, contou o jornal Gazzetta.

Itens proibidos no Catar

bebidas alcoólicas;

armas com munições;

substâncias radioativas;

entorpecentes e substâncias psicotrópicas (liberado apenas com restrição médica);

material para apostas;

produtos falsificados;

imagens de extrema violência, crueldade ou pornografia;

derivados de carne suína;

objetos que podem ser ofensivos a outras religiões e cultos.

O que diz o governo do Catar

Sobre a proibição da venda de bebidas alcóolicas, o governo emitiu um comunicado:

“Após discussões entre o país anfitrião e a Fifa, foi decidido focar a venda de bebidas alcoólicas nos FIFA Fan Festival no lugar de outros destinos e áreas licenciadas do torneio, removendo pontos de vendas de cerveja dos perímetros dos estádios. Não haverá impacto nas vendas de Bud Zero, que seguirá disponível em todos os estádios da Copa do Mundo do Catar”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)