Brasil é a segunda seleção mais valiosa da Copa do Mundo de 2022, aponta levantamento

Time de bilhões. É assim que a Seleção Brasileira pode ser chamada na Copa do Mundo de 2022. A equipe Canarinha é a segunda mais valiosa entre as 32 que estão no Mundial do Catar. O levantamento foi feito pelo CIES Football Observatory, plataforma internacional especializada em dados esportivos.

De acordo com o estudo, os 26 jogadores brasileiros convocados para o torneio, juntos, estão avaliados em € 1,45 bilhão (cerca de R$ 8,09 bilhões). O grupo comandado pelo técnico Tite só fica atrás da Inglaterra, que tem um custo de mercado de € 1,49 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões).

A joia brasileira mais valiosa, segundo o CIES Football Observatory é o atacante Vinícius Júnior. O levantamento apontou que o jogador do Real Madrid está avaliado em aproximadamente € 200 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão).

Completa o "pódio" de seleções mais valiosas a França, com um valor agregado de € 1,33 bilhão (cerca de R$ 7,45 bilhões). O atacante Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, é o atleta mais caro dos Bleus, avaliado em € 185 milhões (cerca de R$ 1,03 bilhão).

Já a seleção menos valiosa é a da Costa Rica, em que os 26 jogadores estão avaliados em € 23 milhões (cerca de R$ 128 milhões).