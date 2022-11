Copa do Mundo 2022: Expediente de servidores de Belém muda em dias de jogos do Brasil

Em portaria publicada no Diário Oficial do Município na quinta-feira (17), a Prefeitura de Belém estabeleceu horários diferenciados para funcionamento dos órgãos da administração direta, indireta, autarquias e fundações da capital nos dias em que houver partidas do Brasil na Copa do Mundo 2022. Em geral, os expedientes são encerrados de uma a duas horas antes dos jogos.

Na primeira fase do mundial, a seleção brasileira tem jogos marcados para os dias 24 de novembro, às 16h; 28 de novembro, às 13h; e 2 de dezembro, às 16h. No entanto, a portaria já indica como deve ser o expediente caso o Brasil avance e entre em campo em outros horários.

Veja as mudanças no expediente

nos dias de jogos realizados às 16h , o expediente será encerrado às 14h ;

, o expediente será encerrado às ; nos dias de partidas marcadas para às 13h , o atendimento será até às 11h ;

, o atendimento será até às ; nos dias de jogos ao meio-dia, o expediente será encerrado às 11h.

Outros horários de funcionamento

Ainda segundo a administração municipal, todos os serviços essenciais das áreas de saúde, limpeza pública, feiras e mercados, assistência social e fiscalização de trânsito e cemitérios não estão enquadrados na portaria e manterão o atendimento em regime de escala ou plantão.

Além disso, a mesma portaria estabelece que as horas não trabalhadas deverão ser compensadas no período entre 1º de dezembro de 2022 e 31 de maio de 2023, com acréscimo de até duas horas nas jornadas de trabalho.