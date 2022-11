Santarém estabelece horários especiais no expediente das repartições públicas nos jogos do Brasil

A Prefeitura de Santarém, oeste do Pará, publicou no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (17), a portaria que estabelece horários especiais de expediente nas repartições públicas nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira ocorrerem na 22ª Edição da Copa do Mundo FIFA.

Segundo a portaria, quando os jogos do Brasil forem às 13h, o horário de expediente nas repartições públicas municipais será até às 11h; e nos dias em que os jogos ocorrerem às 15h e às 16h, o horario de expediente será até às 13h.

No entanto, a portaria reforça que serão mantidos os serviços considerados essenciais como mercados, feiras, limpeza pública, de saúde no Pronto Socorro, Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, Centros de Saúde 24 Horas, fiscalização de trânsito, serviços portuários e outras demais atividades que se enquadrem como essenciais.