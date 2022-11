Copa do Mundo 2022: Universidade de Oxford prevê título da Seleção Brasileira

A Copa do Mundo do Catar começa no próximo domingo (20) e as previsões para descobrir quem será o campeão não param. Desta vez, um matemático da Universidade de Oxford apontou que a Seleção Brasileira será a campeã. De acordo com os cálculos de Joshua Bull, o Brasil vencerá a Bélgica na decisão.

A instituição criou um espaço destinado a previsões para o Mundial e o modelo de Bull será usado durante o período de jogos. O matemático venceu a competição Fantasy Football de 2020, entre oito milhões de participantes.

