Eric Faria se desculpa por empurrão em torcedor: 'no susto agi por impulso’

Após dividir opiniões na web sobre sua conduta profissional, o repórter Eric Faria, da Rede Globo, se desculpou pelo empurrão dado em um torcedor que esbarrou nele durante uma entrada ao vivo direto do Catar, na manhã desta sexta-feira (18). O jornalista estava prestes a fazer a sua participação no programa matinal “Bom dia Brasil” quando foi surpreendido por um homem que esbarrou em suas costas. A reação de Eric foi empurrá-lo de volta, o que não agradou os internautas.

Em entrevista à “Redação SporTV”, o repórter explicou que levou um susto diante da situação e que não sabia que já estava ao vivo no programa, tendo agido por mero impulso. Eric também comentou que não houve maldade de ambas as partes e que espera poder se desculpar com o torcedor pessoalmente.

“Tomei um baita susto, não sabia nem se estava ao vivo. Obviamente, não é a melhor das reações, mas, no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim. Eu deveria ter pedido desculpas para ele, mas foi embora e não o vi mais”, esclareceu.