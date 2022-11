Copa do Mundo 2022: Jornalista é furtada durante cobertura ao vivo no Catar; vídeo

Ao longo dos últimos dias, vários problemas foram registrados na sede da Copa do Mundo deste ano, o Catar. Desta vez, a jornalista Dominique Metzger, da TN Sports, da Argentina, quando estava fazendo uma cobertura ao vivo, direto do país, foi furtada. A ação ocorreu na noite desta quinta-feira (18), horário de Doha, capital catariana, que receberá a estreia da seleção local contra o Equador, no domingo (20).

"Bem, experiências do Catar. Acabaram de roubar minha carteira quando estávamos fazendo a saída ao vivo. A polícia me mandou até aqui para fazer a denúncia", disse Dominique em seu Instagram enquanto caminhava para uma sala. "Eles asseguram que tudo está vigiado aqui e que vão encontrar a carteira, que tinha documentos, dinheiro, cartões... obviamente, [os documentos] são os que mais me preocupam, o resto não me importa. Vamos ver o que acontece. São experiências que a gente não esperava viver e vive", prosseguiu a jornalista que registrou um B.O. da ação.

