Copa do Mundo 2022: Apaixonado pela Seleção exibe acervo de camisas do Brasil em Mundiais

Os fanáticos por futebol demonstram sua paixão das mais diversas formas. Entre elas está a coleção de camisas. Em clima de Copa do Mundo, que começa neste domingo (20), no Catar, nada melhor que os torcedores brasileiros exibirem os uniformes da Seleção Brasileira.

Quando começou

Para muitos, a camisa do Brasil é considerada um manto sagrado. É o caso do publicitário paraense Paulo Bento, que guarda uniformes entre as Copas de 1994 e desta edição de 2022. A equipe de O Liberal visitou Paulo, que mostrou o acervo em que mantém a coleção de camisas. Bento contou quando tudo começou:

"Foi na Copa de 2014, mas comecei a acumular sem intenção. Só tinha muito cuidado com as que eu comprava (novas) e passei a procurar as antigas (usadas) depois de ter acumulado as camisas das Copas de 2010, 2014 e 2018. Foi então que resolvi procurar comprar das outras Copas. A minha peça preferida é da Copa de 98", disse o publicitário.

Paulo Bento tem camisas de 94 a 2022 (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Descontentamento

Uma das favoritas ao título deste ano, a Seleção Brasileira não conquista um Mundial desde 2002, na Coreia e no Japão. Desde então, o Brasil chegou apenas uma vez entre os quatro finalistas, em 2014, torneio em que aconteceu o fatídico 7 a 1 para a Alemanha.

Bento explicou que foram justamente estas seguidas decepções que o fizeram querer nutrir as lembranças dos antigos esquadrões da Canarinho.

"O interesse surgiu com um descontentamento dos resultados nas últimas Copas. Foi aí que resolvi alimentar a nostalgia das antigas e vitoriosas seleções", explicou Bento. "Participo de grupos de venda e sigo vários perfis e páginas em rede social que vendem camisas antigas, seja de seleções e clubes de futebol".

Muitos torcedores consideram a camisa da Seleção um manto sagrado (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Principais dificuldades

Mas, para ser um colecionador, não basta apenas ter paixão e interesse. É preciso estar disposto a abrir a carteira. As camisas número um (amarela) e número dois (azul) deste ano custam R$ 349,99 na versão masculina e feminina para adultos. Um aumento de 16% em relação à anterior, lançada no fim de 2020, que custava R$ 300.

O próprio Bento constatou a subida nos valores, especialmente no período das Copas, algo que é um dos principais entraves para quem quer colecionar.

"A camisa nova de loja ficou mais caras com o passar do tempo. A dificuldade é de encontrar vendedor de confiança, porque as réplicas estão cada vez melhores e elas podem ser confundidas como oficiais para o olhar menos treinado. Sem falar de encontrar peças que sirvam para vestir e usar e meu tamanho é muito concorrido", concluiu Bento.

Seleção no Catar

Vale lembrar, a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será na próxima quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia, pelo grupo G. Acompanhe a cobertura completa da participação do Brasil na Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.