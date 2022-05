Com gol de Vinícius Júnior, Real Madrid vence o Liverpool e é campeão da Champions pela 14ª vez

Pela 14ª vez a Champions League é do Real Madrid. O clube espanhol venceu o Liverpool, na tarde deste sábado (28), no Stade de France, na cidade de Paris, na França. O gol dos merengues foi marcado pelo brasileiro Vinícius Júnior, aos 13 minutos da segunda etapa.

Além de Vinícius Júnior, autor do gol do título da equipe espanhola, o Real Madrid possui no elenco outros brasileiros, que fizeram a festa na capital francesa. O zagueiro Éder Militão, ex-São Paulo, Casemiro, titular absoluto na equipe, além do atacante Rodrygo e o lateral esquerdo Marcelo, que conquistou o título pela quinta vez na carreira.