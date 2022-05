Real Madrid x Liverpool: Torcedores invadem o estádio e final da Champions atrasa; vídeo

O início da final da Champions League, entre Real Madrid x Liverpool, precisou ser adiado pela Uefa por conta de uma confusão do lado de fora do estádio. Torcedores sem ingresso das duas equipes tentaram invadir o estádio e acabaram gerando grande confusão.

Muitos conseguiram pular as grades do estádio, em Paris, para acompanhar a final do campenato europeu. Seguranças tentaram impedir, mas eles conseguiram seguir para as arquibancadas do estádio. Veja o momento da invasão de alguns torcedores:

Do lado de fora, torcedores reclamaram de uma rigorosa revista por parte dos seguranças para adentrarem no Stade de France. Diante das aglomerações, policiares precisaram usar gás de pimenta para tentar conter a confusão.