Paysandu é derrotado pelo Vitória-BA e perde fôlego na briga pela liderança da Série C

O Paysandu foi derrotado por 1 a 0 pelo Vitória-BA, na tarde deste domingo (17), no estádio Barradão, em Salvador, pela 15ª rodada da Série C. Recheado de desfalques, o Papão até fez uma primeira etapa de partida competitiva, mas falhas individuais no segundo tempo fizeram com que o Leão da Barra saísse de campo como vencedor.

O resultado manteve o Papão na vice-liderança da Série C, mas agora três pontos atrás do Mirassol-SP. Já o Vitória, engatou o terceiro triunfo seguido no torneio e entrou de vez na briga por uma vaga no G-8.

A próxima partida do Papão na Terceirona será na segunda-feira (25), contra o Figueirense-SC, às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá cobertua Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Primeiro tempo

Primeiro tempo de poucas emoções no estádio Barradão. Recheado de desfalques, o Paysandu optou por levar a campo uma equipe mais reativa, que apostava no contra-ataque. Por outro lado, o Vitória sabia que precisava do resultado e atacou mais o time bicolor. O problema foi que as ideias foram mal executadas e a partida teve, pelo menos nos primeiros 45 minutos de jogo, poucas chances claras de gol.

Do lado bicolor, o lance de mais perigo ocorreu aos 17 minutos, quando Toscano recebeu na direita e bateu cruzado para o gol, mas Dalton fez a defesa. Já o Vitória, teve a grande chance de abrir o marcador aos 37, quando Eduardo chutou forte de fora da área, mas Thiago Coelho fez a defesa.

O destaque da primeira etapa, no entanto, ficou por conta das polêmicas de arbitragem. Ambas as equipes reclamaram de pênaltis não marcados. Do lado do Papão, Patrick Brey foi derrubado na risca da grande área, mas o juiz mandou seguir. No caso do Vitória, a reclamação ocorreu após Bruno Leonardo tocar a bola com a mão dentro da área. A arbitragem, mais uma vez, não marcou nada.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Vitória com bastante imposição de jogo. A equipe baiana subiu a marcação e conseguiu pressionar o Paysandu ainda no campo de defesa, impedindo que a equipe bicolor criasse jogadas.

A pressão rubro-negra na saída de bola foi eficaz. Aos 20 minutos, João Vieira tentou sair jogando desde a defesa, mas errou o passe. Rafinha roubou a bola e deu passe açucarado para Luidy mandar pro fundo das redes.

Logo em seguida, o técnico Márcio Fernandes fez uma série de alterações para soltar a equipe em busca do empate. No entanto, uma dessas alterações, a entrada do zagueiro Marcão no lugar de Bruno Leonardo, iria acabar de vez com as chances bicolores.

Com apenas 30 segundos em campo, o camisa 4 bicolor fez uma falta em Roberto e recebeu o cartão vermelho. Com um a menos em campo, o Papão deu espaço para o Vitória crescer na partida. A equipe baiana até chegou perto de ampliar o placar, mas parou em uma espetacular defesa do goleiro do Papão, Thiago Coelho.