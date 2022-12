Copa do Mundo 2022: goleada do Brasil contra a Coreia do Sul garante festa dos torcedores na Estação

A Estação das Docas, em Belém, ficou lotada nesta segunda-feira (5) para a transmissão do jogo entre Brasil e Coreia do Sul pela Copa do Mundo do Catar. A partida define qual seleção vai enfrentar a Croácia na próxima sexta-feira (9) às 12h. Somente nos 36 minutos do primeiro tempo, o Brasil abriu a vantagem de 4 a 0 sobre os sul-coreanos.

Com o segundo gol da seleção brasileira, os paraenses foram ao delírio na Estação após a cobrança de pênalti Neymar. O local, que também transmitiu a derrota de 1 a 0 para Camarões, na sexta-feira (2) conta com diversa pessoas na torcida pela classificação do Brasil.