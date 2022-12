Copa do Mundo 2022: Entenda porque a Coreia do Sul tem muitos 'Kim'

Nesta segunda-feira (5), a Seleção Brasileira encara a equipe da Coreia do Sul em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. O jogo promete ser bastante disputado, já que o time coreano foi uma das "zebras" do torneio, mas um detalhe vem chamando a atenção do público: a grande quantidade de jogadores chamados "Kim" na escalação.

Para o mata-mata de hoje, a Coreia do Sul conta com cinco Kims. São eles: Kim Seung-Gyu, Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon e Kim Jin-Su. Os demais não contém o nome: In-Beom Hwang e Woo-Young Jung; Hee-Chan Hwang, Kang-In Lee e Heung-Min Son; Gue-Sung Cho.

Afinal, por que existe tanto Kim no time da Coreia do Sul? Confira os motivos:

Primeiramente, apesar de parecer um nome próprio, Kim é o sobrenome dos jogadores. Herdado do pai, sempre vem antes dos nomes e é formado apenas por uma sílaba.

Qual a origem do Kim?

Com origem na China, Kim é um sobrenome tradicional da Coreia do Sul desde os tempos mais antigos. Até 1894, somente a realeza do país podia ter sobrenomes no país e, quando foi liberado, as pessoas mais pobres adotaram o sobrenome da família das casas em que trabalhavam.

Por consequência, a quantidade de Kim se tornou muito grande na Coreia do Sul e as pessoas com o mesmo sobrenome foram proibidas de casar até 1997.

Escalação oficial da equipe coreana para o jogo desta segunda-feira (05) contra a Seleção Brasileira

O que significa Kim?

Kim é o sobrenome mais popular da Coreia. Cerca de 22% da população tem o sobrenome, ou seja, um em cada cinco sul-coreanos, homem ou mulher, é Kim. Por ter uma origem na realeza, Kim quer dizer "ouro, dourado, realeza". Com informações do portal UOL.

