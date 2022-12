Copa do Mundo 2022: Brasil encara a Coreia do Sul pela primeira vez em Copas; confira o retrospecto

A Copa do Mundo do Catar tem sido o Mundial das surpresas. Além das eliminações de Bélgica, Dinamarca e Alemanha na primeira fase, alguns times alternativos conseguiram avançar ao mata-mata. Quando todos esperavam que o Uruguai ou Gana seria o adversário do Brasil nas oitavas, a Coreia do Sul venceu Portugal e ficou com a segunda vaga do grupo H.

Histórico

Agora, brasileiros e coreanos se enfrentam na segunda-feira (5), às 16h, no Estádio 974, na busca pela classificação para as quartas de final. Curiosamente, esta será a primeira vez que as equipes principais de ambos os países se enfrentarão em uma partida oficial. Até hoje, Brasil e Coreia do Sul já duelaram sete vezes, sempre em amistosos.

A Seleção Brasileira acumula seis vitórias e apenas uma derrota. O primeiro encontro entre os times foi no dia 11 de agosto de 1995, em Suwon, com vitória do Brasil por 1 a 0, gol do capitão do tetracampeonato de 94, Dunga. A equipe foi treinada por Zagallo.

Lenda

Aliás, por falar em Zagallo, a Coreia do Sul faz parte da história do ex-treinador à frente da Seleção. Isso porque em em 19 de novembro de 2002, logo após o penta, marcou a despedida como técnico do quatro vezes vencedor da Copa (duas como jogador e duas como comandante). O duelo foi vencido por 3 a 2 pelo Brasil, Ronaldo (duas vezes) e Ronaldinho Gaúcho fizeram para o Brasil. Seol Ki-hyeon e Ahn Jung-hwan descontaram.

Mais recente

Já o último encontro entre as seleções foi em junho deste ano. A partida foi disputada no dia 2, no Estádio Copa do Mundo, em Seul e os brasileiros venceram por 5 a 1. Neymar marcou duas vezes, Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus completaram a goleada. Hwang Ui-Jo fez o de honra do time asiático.

Confira todos os resultados de Brasil e Coreia do Sul

11/08/1995 - Coreia do Sul 0x1 Brasil

09/08/1997 - Coreia do Sul 1x2 Brasil

27/03/1999 - Coreia do Sul 1x0 Brasil

19/11/2002 - Coreia do Sul 2x3 Brasil

12/10/2013 - Coreia do Sul 0x2 Brasil

19/11/2019 - Brasil 3x0 Coreia do Sul

02/06/2022 - Coreia do Sul 1x5 Brasil