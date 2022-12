Copa do Mundo 2022: zagueiro sul-coreano precisou adiar casamento com estrela do K-Pop

A Coreia do Sul se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira (2), após derrotar a seleção portuguesa pelo placar de 2 a 1. O zagueiro Cho Yu-min, de 26 anos, que estreou neste Mundial hoje, ao entrar aos 48 minutos do segundo tempo, pouco antes do gol que classificou os sul-coreanos, precisou adiar seu casamento com a cantora Park So-yeon, de 35 anos, após a convocação surpresa.

Cho Yu-min é zagueiro e capitão do Daejeon Hana Citizen, mesmo time do atacante ex-Athletico Paranaense, Renato Kayzer, de 26 anos. Ele foi campeão dos Jogos Asiáticos de 2019 pela seleção sub-23 da Coreia do Sul, e por isso, não precisou prestar o serviço militar obrigatório para todos os homens do país.

O jogador não imaginava que seria convocado para a competição no Catar, e anunciou a cerimônia de seu casamento para novembro deste ano. A celebração da união entre o zagueiro e a cantora seria um dos grandes eventos do ano no país. Park So-yeon é ex-integrante do grupo T-ara, um dos mais populares do país, e hoje em dia segue carreira solo no K-Pop.

O casal precisou adiar o casamento após a convocação do zagueiro, mas ainda não revelou a nova data para o público. Antes da viagem de Cho Yu-min para o Catar, o casal oficializou a união em um cartório, momento que foi compartilhado nas redes sociais da cantora. Veja:

Com menos de 10 minutos em campo, o zagueiro viu a sua seleção se classificar para a fase eliminatória do Mundial. A Coreia do Sul entra em campo novamente na próxima sexta-feira (9), e pode enfrentar a seleção brasileira, dependendo da colocação do Brasil na fase de grupos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)