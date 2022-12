Copa do Mundo 2022: bola oficial do mundial precisa ser carregada na tomada; entenda

A bola oficial da Copa do Mundo 2022 é recarregável. A questão sobre o sistema eletrônico dentro do artefato principal dos jogos do mundial foi muito comentado nas redes sociais e ficou entre os assuntos com maior repercussão na web. Os sensores podem medir vários tipos de dados durante a partida, mas precisam ser alimentados por uma pequena bateria. Entenda.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Paraenses que moram no Catar festejam a Copa do Mundo 2022 e reencontro com conterrâneos]]

Poucas pessoas sabiam que a ‘Al Rihla’ (nome da bola da Copa do Mundo do Catar) está repleta de tecnologias. Dentro do artefato, que é assinado pela Adidas, há um recurso inédito chamado “Connected Ball Technology”. Esse sistema mede dados como velocidade e direção da bola, o que auxilia, por exemplo, nas marcações de impedimento pelo VAR. Esse equipamento foi o responsável por comprovar que Cristiano Ronaldo não foi o autor do gol na partida contra o Uruguai, no jogo da fase de grupos da Copa.

Apesar das várias funcionalidades, o mecanismo não é auto suficiente, pois precisa ser carregada antes das partidas, como acontece com um celular ou tablet. Após a descoberta, centenas de torcedores ao redor do mundo ficaram surpreendidos. Isso ainda tomou uma dimensão muito maior após viralizar nas redes sociais uma foto em que aparecem várias bolas ligadas na tomada.

O sensor dentro da ‘Al Rihla’ pesa apenas 14 gramas e é alimentado por uma pequena bateria, por isso há a necessidade de carregar a bola antes das partidas. Segundo a fabricante, uma vez carregada, a bola segue ligada por até seis horas de uso ativo.

“Essa tecnologia foi testada de forma rigorosa e robusta com vários clubes de futebol profissionais e de base em todo o mundo (incluindo testes cegos), principalmente na Copa Árabe da Fifa e no Mundial de Clubes da Fifa 2021 em Abu Dhabi, sem nenhuma mudança percebida para atuação”, destacou a Adidas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)