Copa do Mundo de 2022: Lukaku quebra banco de reservas com soco após eliminação da Bélgica

O atacante Lukaku, da Bélgica, saiu de campo revoltado nesta quinta-feira (1°) após ser eliminado pela Croácia na Copa do Mundo de 2022. Antes de ir para os vestiários, o jogador quebrou com um soco a proteção de um dos bancos de reservas do estádio Ahmed Bin Ali, onde ocorreu a partida. Veja:

Depois de lutar contra problemas físicos, Lukaku entrou no segundo tempo da partida contra a Croácia, mas não conseguiu impedir a eliminação da Bélgica logo na fase de grupos do Mundial no Catar. Durante o jogo, o centroavante da Inter de Milão perdeu cinco chances claras de gol.