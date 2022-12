Copa do Mundo 2022: Lukaku, jogador da Bélgica, tem coleção de carros de luxo; veja

O jogador Lukaku, atacante da Bélgica na Copa do Mundo no Catar, integra a lista das celebridades apaixonadas por carros. Nas redes sociais, o atacante compartilha fotos ao lado de algumas das máquinas que estão na sua garagem. A última aquisição do atleta foi um Maserati MC20, avaliado em 5 milhões de reais.

Como embaixador da Maserati desde 2020, Lukaku conta com modelos da fabricante de automóveis italiana em sua casa, como o SUV Levante Trofeo. Além dos carros desta marca, ele também possui uma Mercedes-Benz AMG GT R e um Rolls-Royce Wraith, avaliados em milhões de reais. Confira alguns modelos da coleção:

Carros do Lukaku

A seleção belga foi eliminada nesta quinta-feira (1º), após empatar com a Croácia e terminar em 3º no grupo F do Mundial.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)