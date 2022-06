Carro de Cristiano Ronaldo, o Bugatti Veyron, é destruído em acidente na Espanha; veja

Na manhã da última segunda-feira (20), Cristiano Ronaldo teve um prejuízo na coleção de carros luxuosos que possui na garagem da mansão em que reside. Tudo aconteceu quando um dos seguranças do atacante bateu o veículo, avaliado em torno de R$ 10 milhões, na porta de entrada de uma propriedade, na região de Mallorca, Espanha. Segundo a polícia, o motorista teria feito uma curva rápida demais, perdendo o controle do automóvel.

Além dos prejuízos no automóvel, a batida também danificou a entrada de um depósito de botijões, ao lado do portão que o carro atingiu. Segundo a polícia que averiguou a situação, os passageiros, entre eles o jogador do Manchester United, saíram ilesos e deixaram o local do acidente. Em seguida, o segurança assumiu toda a responsabilidade pelo ocorrido.

O veículo do jogador é um Veyron Grand Sport Vitesse, modelo raro criado pela marca de carros alemã Bugatti. O carro foi fabricado entre o ano de 2012 a 2015 e conta com um motor com quatro turbos, sendo capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos.

De acordo com a guarda policial espanhola que acompanhou o caso, o veículo foi retirado do local e ainda poderá ser utilizado pelo jogador, após ser averiguado e serem feitas as correções dos prejuízos causados com o acidente. Em fotos divulgadas nas redes sociais, é possível observar que o veículo sofreu danos na parte dianteira e na lateral.

O jogador Cristiano Ronaldo com seu Bugatti Veyron (Reprodução / Instagram: @cristiano)

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)