Copa do Mundo 2022: Torcedores de Bélgica e Marrocos brigam durante vitória marroquina; vídeo

Os torcedores da Bélgica não reagiram bem à derrota para o Marrocos, na manhã deste domingo (28), na Copa do Mundo do Catar. Houve confusão nas ruas de Bruxelas, capital do país, entre belgas e marroquinos, que entraram em conflito entre si e também com a polícia local. Ainda não há informações sobre feridos.

Segundo a imprensa local, o gol anulado do marroquino Hakim Ziyech, na reta final do primeiro tempo, aumentou a tensão. Cerca de 150 pessoas atearam fogo a uma lata de lixo. Além disso, soltaram bombinhas e fogos de artifício em direção a outros torcedores. Eles também atacaram alguns e derrubaram veículos.